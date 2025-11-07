Exposition Globes Story II Charleville-Mézières

Médiathèque Voyelles 2, place Jacques Félix Charleville-Mézières Ardennes

– Vernissage le vendredi 7 novembre 2025 à 17h00, médiathèque Voyelles.- Conférence Éléments d’histoire de la cartographie le 7 novembre à 18h30.- Visites accompagnées de l’exposition par l’association Omega les samedis après-midi du 8 novembre au 6 décembre 2025.Une paire de globes anciens, globe céleste et globe terrestre, fabriqués dans les ateliers de la firme Valk à Amsterdam en 1750, fait partie des collections de la bibliothèque de Charleville probablement depuis sa création en 1803. Instruments scientifiques à l’origine, symbole de connaissance et de puissance, ils ont aussi une valeur artistique. Ils étaient depuis quelques années dans un état critique. Grâce au soutien du Fonds Régional de Restauration et d’Acquisition des Bibliothèques de l’État (FRRAB), ils ont pu bénéficier d’un important travail de restauration en 2023.Après la première exposition consacrée au globe céleste et à la carte du ciel, l’association Omega-Ardenne Astronomie présente un second volet dédié au globe terrestre avec des ouvrages du fonds patrimonial du XVIème au XIXème siècle, précis de géographie et cartes anciennes.

English :

– Opening on Friday, November 7, 2025 at 5:00 pm, Médiathèque Voyelles Lecture Éléments d?histoire de la cartographie on November 7 at 6:30 pm Guided tours of the exhibition by the Omega association on Saturday afternoons from November 8 to December 6, 2025 A pair of antique globes, a celestial globe and a terrestrial globe, manufactured in the workshops of the Valk firm in Amsterdam in 1750, have been part of the Charleville library collection since its creation in 1803. Originally scientific instruments, symbols of knowledge and power, they also have artistic value. They had been in critical condition for some years. Thanks to the support of the Fonds Régional de Restauration et d?Acquisition des Bibliothèques de l?État (FRRAB), they were able to benefit from major restoration work in 2023.After the first exhibition devoted to the celestial globe and the sky chart, the Omega-Ardenne Astronomie association is presenting a second section dedicated to the terrestrial globe, with works from the heritage collection dating from the 16th to the 19th century, including geography specifications and old maps.

German :

– Vernissage am Freitag, den 7. November 2025 um 17.00 Uhr, Mediathek Voyelles.- Vortrag Éléments d’histoire de la cartographie am 7. November um 18.30 Uhr.- Begleitete Besichtigungen der Ausstellung durch den Verein Omega an Samstagnachmittagen vom 8. November bis zum 6. Dezember 2025.Ein Paar alter Globen, Himmelsglobus und Erdglobus, die 1750 in den Werkstätten der Firma Valk in Amsterdam hergestellt wurden, gehören wahrscheinlich seit ihrer Gründung im Jahr 1803 zu den Sammlungen der Bibliothek von Charleville. Ursprünglich waren sie wissenschaftliche Instrumente, ein Symbol für Wissen und Macht, aber sie hatten auch einen künstlerischen Wert. Seit einigen Jahren befanden sie sich in einem kritischen Zustand. Nach der ersten Ausstellung, die dem Himmelsglobus und der Himmelskarte gewidmet war, präsentiert der Verein Omega-Ardenne Astronomie einen zweiten Teil, der dem Erdglobus gewidmet ist, mit Werken aus dem Bestand des Kulturerbes vom 16. bis 19.

Italiano :

– Inaugurazione venerdì 7 novembre 2025 alle 17.00, biblioteca multimediale Voyelles Conferenza Éléments d’histoire de la cartographie il 7 novembre alle 18.30 Visite guidate alla mostra a cura dell’associazione Omega il sabato pomeriggio dall’8 novembre al 6 dicembre 2025 Una coppia di globi antichi, un globo celeste e un globo terrestre, realizzati nelle officine della ditta Valk di Amsterdam nel 1750, fanno parte delle collezioni della biblioteca di Charleville fin dalla sua creazione nel 1803. Originariamente strumenti scientifici che simboleggiavano la conoscenza e il potere, hanno anche un valore artistico. Da alcuni anni versavano in condizioni critiche. Dopo la prima mostra dedicata al globo celeste e alla carta del cielo, l’associazione Omega-Ardenne Astronomie presenta una seconda sezione dedicata al globo terrestre, con opere della collezione del patrimonio che vanno dal XVI al XIX secolo, tra cui guide geografiche e mappe antiche.

Espanol :

– Inauguración el viernes 7 de noviembre de 2025 a las 17.00 h, biblioteca multimedia Voyelles Conferencia Elementos de historia de la cartografía el 7 de noviembre a las 18.30 h Visitas guiadas de la exposición por la asociación Omega los sábados por la tarde del 8 de noviembre al 6 de diciembre de 2025 Un par de globos terráqueos antiguos, un globo celeste y un globo terráqueo, fabricados en los talleres de la firma Valk en Ámsterdam en 1750, forman parte de las colecciones de la biblioteca de Charleville desde su creación en 1803. Originalmente instrumentos científicos que simbolizaban el saber y el poder, tienen también un valor artístico. Desde hace algunos años se encontraban en estado crítico. Gracias al apoyo del Fondo Regional de Restauración y Adquisición de Bibliotecas del Estado (FRRAB), pudieron beneficiarse de importantes obras de restauración en 2023.Tras la primera exposición dedicada al globo celeste y la carta celeste, la asociación Omega-Ardenne Astronomie presenta una segunda sección dedicada al globo terrestre, con obras de la colección patrimonial que datan de los siglos XVI al XIX, entre ellas guías geográficas y mapas antiguos.

