EXPOSITION GOLDORAK XPERINZ Leucate

EXPOSITION GOLDORAK XPERINZ Leucate lundi 20 octobre 2025.

EXPOSITION GOLDORAK XPERINZ

Leucate Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-20 10:00:00

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-10-20

Exposition durant le Festival International des voix du cinéma d’animation Voix d’Etoiles.

Lorsque Goldorak est arrivé à la télévision à la fin des années 70, ce fut un succès fulgurant ! Créé quelques années plus tôt par Gō Nagai et produit par Toei Animation, ce dessin animé a apporté un souffle nouveau à la télévision. Sans s’en rendre compte, Goldorak est devenu le point de départ d’une tendance qui serait bien plus tard décrite comme le phénomène manga en Europe et au Moyen-Orient. Diffusé à de multiples reprises jusqu’au milieu des années 1990, Goldorak a bercé plusieurs générations.

Prime Prod, en partenariat avec Dynamic Planning et Toei Animation, a décidé d’offrir une série d’événements invitant le public à redécouvrir l’une des plus grandes icônes de la pop culture, tout en célébrant le lien culturel fort entre la France, l’Europe, le Moyen-Orient et le Japon. Parmi ceux-ci, l’exceptionnelle et unique exposition Goldorak XperienZ !

Après Paris, Lille, Bruxelles et Riyadh, l’expo qui cartonne débarque pour la 1ère fois dans le Sud de la France à Leucate.

Goldorak XperienZ est l’occasion de redécouvrir la richesse de cet anime culte, véritable référence et origine d’une passion majeure dédiée aux anime japonais. Plus qu’une simple exposition, cette rétrospective officielle et unique au monde vise à offrir au visiteur une véritable expérience à travers une collection enrichie à chaque nouvelle date goldorak 1,90m, cockpit d’actarus grandeur nature, figurines, objets de collection….

Lundi 20 et mardi 21 octobre de 10h 12h30 14h 17h

Mercredi 22 au samedi 25 octobre de 10h à 20h

Dimanche 26 octobre au dimanche 2 novembre de 10h 12h30 14h 17h.

.

Leucate 11370 Aude Occitanie +33 4 68 40 91 31

English :

Exhibition during the International Festival of Animated Film Voices: Voix d’Etoiles.

When Goldorak hit TV screens in the late 70s, it was a dazzling success! Created a few years earlier by Go? Nagai and produced by Toei Animation, this cartoon breathed new life into television. Without even realizing it, Goldorak became the starting point for a trend that would later be described as phe?nome?manga in Europe and the Middle East. Broadcast repeatedly until the mid-1990s, Goldorak rocked several generations.

Prime Prod, in partnership with Dynamic Planning and Toei Animation, decided to offer a series of events inviting the public to rediscover one of the greatest icons of pop culture, while celebrating the strong cultural link between France, Europe, the Middle East and Japan. These include the exceptional and unique Goldorak XperienZ exhibition!

After Paris, Lille, Brussels and Riyadh, the hit exhibition arrives for the 1st time in the South of France, in Leucate.

Goldorak XperienZ is an opportunity to rediscover the richness of this cult anime, a true reference and origin of a major passion dedicated to Japanese anime. More than just an exhibition, this official retrospective, the only one of its kind in the world, aims to offer visitors a genuine experience through a collection enriched at each new date: goldorak 1.90m, life-size actarus cockpit, figurines, collectibles….

Monday, October 20 and Tuesday, October 21: 10am 12:30pm 2pm 5pm

Wednesday, October 22 to Saturday, October 25: 10am 8pm

Sunday, October 26 to Sunday, November 2: 10am 12:30pm 2pm 5pm.

German :

Ausstellung während des Internationalen Festivals der Stimmen des Animationsfilms: Voix d’Etoiles.

Als Goldorak Ende der 70er Jahre auf den Fernsehbildschirm kam, war das ein Riesenerfolg! Ein paar Jahre zuvor von Go? Nagai gezeichnet und von Toei Animation produziert wurde, brachte dieser Anime frischen Wind in den Fernsehfilm. Ohne es zu merken, wurde Goldorak zum Ausgangspunkt eines Trends, der später als Manga-Phänomen in Europa und im Nahen Osten beschrieben werden sollte. Goldorak wurde bis Mitte der 1990er Jahre mehrfach ausgestrahlt und hat mehrere Generationen in den Schlaf gewiegt.

Prime Prod hat in Zusammenarbeit mit Dynamic Planning und Toei Animation beschlossen, eine Reihe von Veranstaltungen anzubieten, die das Publikum dazu einladen, eine der größten Ikonen der Popkultur wiederzuentdecken und gleichzeitig die starke kulturelle Verbindung zwischen Frankreich, Europa, dem Mittleren Osten und Japan zu betonen. Dazu gehört auch die außergewöhnliche und einzigartige Ausstellung Goldorak XperienZ !

Nach Paris, Lille, Brüssel und Riad kommt die erfolgreiche Ausstellung nun zum ersten Mal nach Südfrankreich, nach Leucate.

Goldorak XperienZ ist eine Gelegenheit, den Reichtum dieses Kult-Anime wiederzuentdecken, der ein echtes Vorbild und der Ursprung einer großen Leidenschaft für japanische Anime ist. Mehr als eine einfache Ausstellung soll diese offizielle und weltweit einzigartige Retrospektive den Besuchern ein echtes Erlebnis bieten, und zwar durch eine Sammlung, die mit jedem neuen Datum erweitert wird: goldorak 1,90m, Cockpit von actarus in Lebensgröße, Figuren, Sammlerstücke….

Montag, 20. und Dienstag, 21. Oktober: 10.00 12.30 Uhr 14.00 17.00 Uhr

Mittwoch, 22. bis Samstag, 25. Oktober: von 10 bis 20 Uhr

Sonntag, 26. Oktober bis Sonntag, 2. November: von 10h 12h30 14h 17h.

Italiano :

Mostra durante il Festival Internazionale del Cinema d’Animazione Voices: Voix d’Etoiles.

Quando Goldorak arrivò sugli schermi televisivi alla fine degli anni ’70, fu un vero e proprio successo! Creato qualche anno prima da Go? Nagai e prodotto da Toei Animation, questo anime diede nuova vita alla televisione. Senza rendersene conto, Goldorak divenne il punto di partenza di una tendenza che in seguito sarebbe stata definita fenomeno manga in Europa e in Medio Oriente. Trasmesso ripetutamente fino alla metà degli anni ’90, Goldorak ha scosso diverse generazioni.

Prime Prod, in collaborazione con Dynamic Planning e Toei Animation, ha deciso di proporre una serie di eventi che invitano il pubblico a riscoprire una delle più grandi icone della cultura pop, celebrando al contempo il forte legame culturale tra Francia, Europa, Medio Oriente e Giappone. Tra questi, l’eccezionale e unica mostra Goldorak XperienZ !

Dopo Parigi, Lille, Bruxelles e Riyadh, la mostra di successo arriva per la prima volta a Leucate, nel sud della Francia.

Goldorak XperienZ è un’occasione per riscoprire la ricchezza di questo anime di culto, vero e proprio riferimento e origine di una grande passione dedicata agli anime giapponesi. Più che una semplice mostra, questa retrospettiva ufficiale, unica al mondo, vuole offrire ai visitatori un’esperienza autentica attraverso una collezione che si arricchisce a ogni nuovo appuntamento: un Goldorak di 1,90 m, una cabina di pilotaggio di Actarus a grandezza naturale, figurine e oggetti da collezione….

Lunedì 20 e martedì 21 ottobre: 10.00-12.30 14.00-17.00

Da mercoledì 22 a sabato 25 ottobre: dalle 10.00 alle 20.00

Da domenica 26 ottobre a domenica 2 novembre: dalle 10.00 alle 12.30 dalle 14.00 alle 17.00.

Espanol :

Exposición durante el Festival Internacional de Cine de Animación Voices: Voix d’Etoiles.

Cuando Goldorak llegó a las pantallas de televisión a finales de los años 70, ¡fue un éxito arrollador! Creada unos años antes por Go? Nagai y producido por Toei Animation, este anime insufló nueva vida a la televisión. Sin darse cuenta, Goldorak se convirtió en el punto de partida de una tendencia que más tarde se describiría como el fenómeno manga en Europa y Oriente Medio. Emitido repetidamente hasta mediados de los años noventa, Goldorak conmovió a varias generaciones.

Prime Prod, en asociación con Dynamic Planning y Toei Animation, ha decidido ofrecer una serie de eventos que invitan al público a redescubrir uno de los mayores iconos de la cultura pop, celebrando al mismo tiempo el fuerte vínculo cultural entre Francia, Europa, Oriente Medio y Japón. Entre ellos, la excepcional y única exposición Goldorak XperienZ

Después de París, Lille, Bruselas y Riad, la exitosa exposición llega por primera vez a Leucate, en el sur de Francia.

Goldorak XperienZ es la ocasión de redescubrir la riqueza de este anime de culto, verdadera referencia y origen de una gran pasión dedicada al anime japonés. Más que una exposición, esta retrospectiva oficial, única en el mundo, pretende ofrecer a los visitantes una auténtica experiencia a través de una colección que se enriquece con cada nueva cita: un Goldorak de 1,90 m, una cabina de actarus a tamaño real, figuritas y coleccionables….

Lunes 20 y martes 21 de octubre: 10.00 h 12.30 h 14.00 h 17.00 h

Del miércoles 22 al sábado 25 de octubre: de 10.00 a 20.00 h

Del domingo 26 de octubre al domingo 2 de noviembre: de 10.00 a 12.30 h. de 14.00 a 17.00 h.

L’événement EXPOSITION GOLDORAK XPERINZ Leucate a été mis à jour le 2025-10-15 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT