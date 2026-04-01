Exposition Gonzalo Etxebarria Maison pour tous Barcus
Exposition Gonzalo Etxebarria Maison pour tous Barcus samedi 25 avril 2026.
Barcus
Exposition Gonzalo Etxebarria
Maison pour tous 1160 route principale Barcus Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 15:00:00
fin : 2026-05-08 19:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Gonzalo Etxebarria expose à la Maison pour tous de Barcus.
Vous pourrez y admirer ses œuvres tous les après-midi. .
Maison pour tous 1160 route principale Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37
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English : Exposition Gonzalo Etxebarria
L’événement Exposition Gonzalo Etxebarria Barcus a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Pays Basque
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