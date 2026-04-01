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Exposition Gonzalo Etxebarria Maison pour tous Barcus

Exposition Gonzalo Etxebarria Maison pour tous Barcus

Exposition Gonzalo Etxebarria Maison pour tous Barcus samedi 25 avril 2026.

Lieu : Maison pour tous

Adresse : 1160 route principale

Ville : 64130 Barcus

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Barcus

Exposition Gonzalo Etxebarria

Maison pour tous 1160 route principale Barcus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 15:00:00
fin : 2026-05-08 19:00:00

Date(s) :
2026-04-25

Gonzalo Etxebarria expose à la Maison pour tous de Barcus.
Vous pourrez y admirer ses œuvres tous les après-midi.   .

Maison pour tous 1160 route principale Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37 

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English : Exposition Gonzalo Etxebarria

L’événement Exposition Gonzalo Etxebarria Barcus a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Pays Basque

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