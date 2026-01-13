Exposition Good Vibrations de Georges Papazoff salle du Préau Locquénolé

Exposition Good Vibrations de Georges Papazoff

salle du Préau 13 Place de la Liberté Locquénolé Finistère

Début : 2026-02-02 14:00:00

fin : 2026-02-22 19:00:00

2026-02-02

Je peins depuis plus de 50 ans. Pendant longtemps, je n’ai pas peint pour vivre (qui peut vivre de son art sans une grande part de chance, sans la main tutélaire d’un certain destin éditeurs pour les uns et galeristes pour les autres sans compromission donc ni amertume d’ailleurs)

Le recyclage est la base de mon travail les toiles ont été récupérées chez Emmaüs, chez les Chiffonniers de la Joie, dans les poubelles ou données par des copains … les traces sous-jacentes ne sont jamais des repentis …

Je suis un Sérial Painter qui n’enchaîne pas les séries ou les périodes les unes après les autres mais les travaille concomitamment, toutes ensemble avec les mêmes palettes

– Les Rives sont peintes en pleine mer …

– Les Empreints sont des vibrations verticales exaltant le geste musical …

– Les Domus d’ardoise ancienne, évoquent les bombardements d’habitats …

– Les Misères de face évoquent la souffrance de tous nos alter égo …

– Les Etreintes sont la procession de tous ceux qui nous déportent …

– Une nième série est en chantier, les Confinées NoSasha,

Au Préau, j’exposerai les dernières œuvres, dont certaines sont flamboyantes, de la série Emprunts-Empreints des vibrations verticales réalisées sous oxygène musical, refusant d’arrêter la lumière…des peaux de crocodile, des écorces picturales d’où émergent, par paréidolie, des minuscules faces et formes énigmatiques…

Je proposerai une Conférence gratuite le samedi 21 février de 17h à 19 h sur ce lien ci-particulier entre la musique et la peinture -au-delà de la simple gestuelle.

Les trois dimanches après-midi, j’accueillerai en musique toute personne désirant dire ses poèmes.

Des ateliers de pratique artistique au pastel, initiant le lien musique/geste et vibrations seront proposées à la demande.

Le prix de vente de mes œuvres ne s’explique pas autrement que par ma volonté de les rendre accessibles et de m’en départir…

Tout s’est inscrit un dimanche matin au Musée du Louvre en 1964, à mon arrivée en France… je suis resté figé devant les Immortels du Roi Darius, les Taureaux ailés androcéphales de Khorsabad, le Sphinx de Gizeh, les Epoux étrusques du Sarcophage et les Panathénées de Phidias …

Les toiles que j’ai peintes m’embarrassent elles encombrent l’atelier et me sidèrent … je les regarde en me disant que je ne peux les avoir peintes !

Les toiles que je suis en train de peindre obsèdent mes insomnies …

Seules celles qui sont à peindre m’offrent encore la liberté de leur non-existence !

Georges Papazoff

Animations

1. Conférence d’histoire de l’art (gratuite)

Samedi 21 février 17 h-19h. Musique et peinture l’abstraction lyrique .

2. Les dimanches après-midi Amène ton poème et dis-le en musique .

3. Ateliers plastiques ouverts pour tous à la demande. .

salle du Préau 13 Place de la Liberté Locquénolé 29670 Finistère Bretagne +33 6 41 71 17 01

