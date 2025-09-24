Exposition Gothiques Lens

De la naissance des cathédrales à la contre-culture goth et à la fantasy, l’art gothique n’a cessé de traverser les siècles. De manière inédite, le Louvre-Lens consacre le premier panorama dédié à l’art gothique du 12e au 21e siècle, depuis son apparition jusqu’au néo-gothique et aux gothiques d’aujourd’hui.

L’art gothique résonne avec le temps des bâtisseurs des cathédrales. Premier mouvement pan-européen, il a inspiré des formes artistiques exceptionnelles, dotées d’une force d’expression sans pareil. Sculptures, objets d’art, arts graphiques, peintures, photographies, installations et mobilier sont rassemblés dans un parcours de près de 200 œuvres. Ensemble, ils proposent de découvrir les renouvellements et les permanences de ces langages gothiques qui ont éclos au cours du temps pour renaître avec force au 18e et 19e siècle et qui continuent de nous inspirer. Mais d’où vient le gothique ? Pourquoi cet art de la couleur se retrouve-t-il associé aujourd’hui à une esthétique du noir, de la nuit et du fantastique ? Comment expliquer cet attrait sans cesse renouvelé ? Cette traversée chronologique est ponctuée d’incursions thématiques, croisant l’écriture, la musique, le cinéma et la littérature. Une immersion dans l’histoire et les imaginaires, pour comprendre les origines et la singularité de ce mouvement gothique tout à la fois unique, pluriel et vivant. .

From the birth of cathedrals to gothic counterculture and fantasy, Gothic art has endured through the centuries. For the first time, Louvre-Lens is devoting a panorama to Gothic art from the 12th to the 21st century, from its beginnings to the « neo-Gothic » and « Gothic » of today.

Von der Entstehung der Kathedralen bis zur Gegenkultur der Goths und der Fantasy hat die gotische Kunst die Jahrhunderte überdauert. Jahrhundert, von ihrer Entstehung bis zur « Neogotik » und den « Gothics » von heute.

Dalla nascita delle cattedrali alla controcultura gotica e al fantasy, l’arte gotica ha attraversato i secoli. Per la prima volta, Louvre-Lens dedica una panoramica all’arte gotica dal XII al XXI secolo, dalle origini al « neogotico » e al « gotico » di oggi.

Desde el nacimiento de las catedrales hasta la contracultura y la fantasía góticas, el arte gótico no ha dejado de atravesar los siglos. Por primera vez, Louvre-Lens dedica una panorámica al arte gótico desde el siglo XII hasta el XXI, desde sus inicios hasta el « neogótico » y los « góticos » actuales.

