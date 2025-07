EXPOSITION « GOURMANDISES » Béziers

EXPOSITION « GOURMANDISES » Béziers lundi 15 septembre 2025.

EXPOSITION « GOURMANDISES »

2 Rue Jeanne Jugan Béziers Hérault

Début : 2025-09-15

fin : 2025-09-27

2025-09-15

La Société des Beaux-Arts de Béziers présente « Gourmandises » expo éclectique d’arts visuels. Le vernissage aura lieu le vendredi 16 septembre à 18H. Entrée libre.

La Société des Beaux-Arts de Béziers vous invite à l’exposition « Gourmandises ».

Peinture, dessin, aquarelle, pastel, photographie assistée par IA, modelage, sculpture, surcyclage… Une exposition éclectique et savoureuse à découvrir !

Le vernissage aura lieu le vendredi 16 septembre à 18H.

Entrée libre. .

2 Rue Jeanne Jugan Béziers 34500 Hérault Occitanie

English :

The Société des Beaux-Arts de Béziers presents « Gourmandises »: an eclectic visual arts exhibition. Opening on Friday, September 16 at 6pm. Free admission.

German :

Die Société des Beaux-Arts de Béziers präsentiert « Gourmandises »: eine eklektische Ausstellung visueller Kunst. Die Vernissage findet am Freitag, den 16. September um 18 Uhr statt. Freier Eintritt.

Italiano :

La Société des Beaux-Arts de Béziers presenta « Gourmandises »: una mostra eclettica di arti visive. L’inaugurazione si terrà venerdì 16 settembre alle 18.00. Ingresso libero.

Espanol :

La Société des Beaux-Arts de Béziers presenta « Gourmandises »: una exposición ecléctica de artes visuales. La inauguración tendrá lugar el viernes 16 de septiembre a las 18.00 horas. Entrada gratuita.

