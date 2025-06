EXPOSITION GOUZOU LA VIE DE CHÂTEAU – Mauguio 3 juillet 2025 07:00

Rendez-vous au Château des Comtes de Melgueil pour découvrir l’exposition Gouzou La vie de château !

Figure emblématique du street art français, Jace est le créateur des Gouzous de petits personnages sans visage, espiègles et engagés, qui peuplent depuis les années 1990 les murs du monde entier.

Cet année, l’artiste a pu exprimer sa créativité et son humour à travers 9 fresques réalisées dans l’espace public de Mauguio Carnon. Dans la continuité de ce travail in situ, les Gouzous ont décidé de mener la vie de château… des Comtes de Melgueil !

Ne manquez pas la soirée de vernissage le jeudi 3 juillet à 19h.

Exposition du 3 juillet au 31 août 2025

Entrée libre

Château des Comtes de Melgueil

23 rue Diderot, 34130 Mauguio

Service Culture, Traditions et Patrimoine

Tél 04 67 29 65 35

E-mail culture@mauguio-carnon.com .

English :

Come to the Château des Comtes de Melgueil to discover the exhibition Gouzou? La vie de château!

German :

Besuchen Sie das Château des Comtes de Melgueil und entdecken Sie die Ausstellung Gouzou? Das Leben im Schloss!

Italiano :

Venite al Castello dei Conti di Melgueil per scoprire la mostra Gouzou? La vita del castello!

Espanol :

Venga al Château des Comtes de Melgueil para descubrir la exposición Gouzou? La vida en el castillo

