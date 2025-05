Exposition « Graff sur Paname » – Prieuré de Vivoin Vivoin, 17 mai 2025 07:00, Vivoin.

Sarthe

Exposition « Graff sur Paname » Prieuré de Vivoin 1 Place des Tilleuls Vivoin Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17

fin : 2025-11-03

Date(s) :

2025-05-17

Exposition « Graff sur Paname » au Centre d’Arts Plastiques et Contemporains du Prieuré de Vivoin.

Le Prieuré de Vivoin, joyau gothique situé au Nord du Mans, accueille une exposition unique à partir du 17 mai 2025. lntitulée « Graff sur Paname ! », cette exposition mettra en lumière une collection personnelle de plus de 100 plans du métro parisien, véritable toile de fond pour de nombreux artistes d’art urbain dont la pratique habituelle est plutôt l’intervention, pas toujours légale, dans les rues et les couloirs du métro.

Cette exposition présente une sélection d’oeuvres originales d’artistes parmi les plus représentatifs de l’art urbain contemporain présents sur la scène internationale. Ces plans du Métro, emblématiques du système de transport parisien, deviennent ainsi des surfaces d’expression témoignant de leur art in situ, dans une mise en abime de leur pratique urbaine.

Venez découvrir comment ces plans, qui autrefois servaient simplement à orienter les usagers du Métro, sont réinterprétés et détournés par des artistes qui y impriment leur trace urbaine, faisant émerger des oeuvres d’art saisissantes et parfois engagées. Cette exposition est une invitation à explorer la liberté d’expression dans l’espace public et à célébrer le dialogue entre le graffiti et la rue, l’art et l’architecture.

Ouvert les samedis et dimanches de 14h à 18h. Sinon en semaine sur rendez-vous pour les groupes. .

Prieuré de Vivoin 1 Place des Tilleuls

Vivoin 72170 Sarthe Pays de la Loire +33 6 76 70 98 97 contact@capc-prieuredevivoin.fr

English :

Graff sur Paname » exhibition at the Centre d’Arts Plastiques et Contemporains du Prieuré de Vivoin.

German :

Ausstellung « Graff sur Paname » im Centre d’Arts Plastiques et Contemporains du Prieuré de Vivoin.

Italiano :

Mostra « Graff sur Paname » presso il Centre d’Arts Plastiques et Contemporains du Prieuré de Vivoin.

Espanol :

Exposición « Graff sur Paname » en el Centre d’Arts Plastiques et Contemporains du Prieuré de Vivoin.

L’événement Exposition « Graff sur Paname » Vivoin a été mis à jour le 2025-05-13 par CDT72