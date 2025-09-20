Exposition « Graffitis au 312 » Maison de l’Architecture, des Territoires et du Paysage Angers

Exposition « Graffitis au 312 » Maison de l’Architecture, des Territoires et du Paysage Angers samedi 20 septembre 2025.

Exposition « Graffitis au 312 » 20 et 21 septembre Maison de l’Architecture, des Territoires et du Paysage Maine-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Le CAUE de Maine-et-Loire vous invite à découvrir l’exposition “Graffitis au 312” dans un lieu insolite de la Maison de l’Architecture des Territoires et du Paysage.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, il sera possible de découvrir les entrailles de la Maison de l’Architecture, des Territoires et du Paysage. Vous découvrirez le couloir secret reliant les deux ailes du bâtiment par le sous-sol et portant les traces de l’occupation du bâtiment pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce lieu insolite présente une exposition photographique de graffitis, traces des nombreux graffeurs, connus et inconnus, qui ont coloré le béton du bâtiment, encrassé par le temps, avant sa rénovation en 2005.

Réalisée en 2018, à l’occasion des 80 ans du bâtiment, cette exposition exceptionnelle n’est accessible que lors de l’ouverture de la MATP pendant les Journées Européennes du Patrimoine.

Maison de l’Architecture, des Territoires et du Paysage 312 avenue René Gasnier 49100 Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241229999 https://matp-angers.fr [{« link »: « https://www.caue49.com/?portfolio=graffitis-au-312 »}, {« link »: « https://www.lepam.fr »}] L’une des quatre écoles de pilotage privées (avec Nimes, Agen, Clermont-Ferrand) créée sous contrat avec l’Armée de l’Air à la veille de la Seconde Guerre. En 1938-39, « l’école d’aviation d’Angers-Avrillé » a été réalisé par l’architecte angevin Bricard (plans conservés aux Archives Départementale 49). Elle n’a fonctionné que quelques mois, l’Armée de l’Air ayant créé alors ses propres structures de formation. Remise en état en 1946, elle a été désaffecté vers 1960 et « oublié » depuis lors par ses propriétaires-commanditaires. Bâtiment (90x8m) de composition symétrique, à deux ailes de deux niveaux autour d’un portique central à escalier principal sommé de la tour de contrôle, avec une structure de béton armé avec cloisons de briques, toiture-terrasse à étanchéité d’asphalte, menuiseries métalliques ; sols de grès cérame dus à Odorico (avec, au sol du portique, une mosaïque au sigle de la « Compagnie Française d’Aviation » sur motif d’ailes entouré d’une escadrille). Le plan des « jardins et chaussées », clos d’une grille précédant le bâtiment sur la R.N., a été réalisé en parfaite cohérence de style et proportions. En 1988-89, l’association « Préfiguration Écomusée d’Anjou » a constitué un dossier convaincant de proposition de sauvegarde-réutilisation. Mais la démarche, s’appuyant sur une proposition de protection au titre des Monuments Historiques avalisée par plusieurs avis déterminés au sein du Ministère de la Culture (dont celui de l’Inspecteur des Monuments Historiques) s’est heurtée à des projets autoroutiers qui prévoyaient la démolition partielle du bâtiment, à des incertitudes de diagnostic sur l’état réel des bétons armés soumis à la corrosion, et surtout à un avis du Préfet de Maine-et-Loire défavorable à une présentation devant la CO.RE.P.H.A.E. dans un tel contexte. Depuis lors, le District d’Angers a modifié ses plans autoroutiers (qui ne touchent plus le bâtiment) ; l’aérodrome a été transféré à 30 Km au Nord d’Angers et l’emplacement libéré devient l’enjeu d’un vaste programme autour d’un projet de parc végétal. Le bâtiment de la Compagnie Française d’Aviation, en cours d’acquisition, doit devenir « Maison de l’Architecture » avec la contribution essentielle du C.A.U.E. de Maine-et-Loire en particulier qui a fait réaliser un diagnostic sur l’état des béton. Parking accessible depuis le boulevard Élisabeth Boselli.

© CAUE de Maine-et-Loire