Exposition Grande Lessive Place du 11 novembre Saugues

Exposition Grande Lessive

Place du 11 novembre Médiathèque Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-26

Étendage d’œuvres artistiques et poétiques réalisées par l’école Emma Roussel et l’atelier d’écriture de Sylviane, à admirer devant la médiathèque.

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Place du 11 novembre Médiathèque Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 37 mediatheque@saugues.fr

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English :

A display of artistic and poetic works created by Emma Roussel school and Sylviane?s writing workshop, to be admired in front of the media library.

L’événement Exposition Grande Lessive Saugues a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme des Gorges du Haut-Allier