Exposition Grande Lessive Place du 11 novembre Saugues
Exposition Grande Lessive Place du 11 novembre Saugues jeudi 26 mars 2026.
Exposition Grande Lessive
Place du 11 novembre Médiathèque Saugues Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26
fin : 2026-03-31
Date(s) :
2026-03-26
Étendage d’œuvres artistiques et poétiques réalisées par l’école Emma Roussel et l’atelier d’écriture de Sylviane, à admirer devant la médiathèque.
.
Place du 11 novembre Médiathèque Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 37 mediatheque@saugues.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A display of artistic and poetic works created by Emma Roussel school and Sylviane?s writing workshop, to be admired in front of the media library.
L’événement Exposition Grande Lessive Saugues a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme des Gorges du Haut-Allier