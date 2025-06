Exposition Grands dauphins et autres mammifères marins – Rue du Sémaphore Barneville-Carteret 16 juin 2025 07:00

Le GECC, Groupe d’Etude des Cétacés du Cotentin et des mammifères marins de la mer de la Manche et le Phare de Carteret proposent une exposition sur les grands dauphins et autres mammifères marins de Normandie.

Rendez-vous dans les jardins du phare aux horaires d’ouverture habituels.

Adapté poussettes / PMR (pelouse et chemins de gravier)

Rue du Sémaphore Phare de Carteret

Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

English : Exposition Grands dauphins et autres mammifères marins

The GECC (Groupe d’Etude des Cétacés du Cotentin et des mammifères marins de la mer de la Manche) and Carteret Lighthouse present an exhibition on bottlenose dolphins and other marine mammals of Normandy.

Visit the lighthouse gardens during normal opening hours.

Suitable for baby carriages / PRM (lawn and gravel paths)

German :

Die GECC, Groupe d’Etude des Cétacés du Cotentin et des mammifères marins de la mer de la Manche, und der Leuchtturm von Carteret bieten eine Ausstellung über Große Tümmler und andere Meeressäuger der Normandie an.

Treffpunkt in den Gärten des Leuchtturms zu den üblichen Öffnungszeiten.

Kinderwagen-/PMR-geeignet (Rasen und Kieswege)

Italiano :

Il GECC (Groupe d’Etude des Cétacés du Cotentin et des mammifères marins de la mer de la Manche) e il Faro di Carteret organizzano una mostra sui tursiopi e altri mammiferi marini in Normandia.

Visitate i giardini del faro durante i normali orari di apertura.

Adatto ai passeggini / PRM (prato e sentieri di ghiaia)

Espanol :

El GECC (Groupe d’Etude des Cétacés du Cotentin et des mammifères marins de la mer de la Manche) y el Faro de Carteret organizan una exposición sobre los delfines mulares y otros mamíferos marinos de Normandía.

Visite los jardines del faro en horario de apertura normal.

Adecuado para cochecitos de niños / PMR (césped y caminos de gravilla)

