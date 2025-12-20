Exposition Grands formats

Fresselines Creuse

Début : 2026-04-01

fin : 2026-06-07

2026-04-01 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27 2026-06-03

Exposition autour de 4 artistes contemporains René ESPOSITO, Alain FORJAN, Jean-Marie LABERTHONNIÈRE, Michel ORLINSKY.

Pour faire écho et suite à l’exposition Peindre dans la Vallée de la Creuse de 1950 à 2023 , 4 artistes ont souhaité faire une continuité et montrer quel était leur travail artistique au 21ème siècle. René ESPOSITO, Alain FORJAN, Jean-Marie LABERTHONNIÈRE, Michel ORLINSKY auront un espace dédié où sera réuni leurs toiles en version grand format et des explications sur leur savoir-faire, les techniques utilisées, leur inspiration, leur touche, leur routine de travail… en bref, quels artistes sont-ils aujourd’hui ? Une manière pour chacun de montrer l’art de la peinture contemporaine dans la Vallée des peintres selon leur propre vision et de faire découvrir ou redécouvrir leur univers artistique !

Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 27 73

