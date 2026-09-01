Exposition Grands Formats centre leclerc culturel lagord Lagord

Informations pratiques

Lagord

Exposition Grands Formats

centre leclerc culturel lagord 3 avenue du fief rose Lagord Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-21

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-21

EXPO Grands Formats Les créateurs voient les choses en grand !

Du 21 au 26 septembre 2026, venez découvrir une exposition spectaculaire où les artistes de Charente-Maritime repoussent les limites de leur créativité avec des œuvres en grand formats

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centre leclerc culturel lagord 3 avenue du fief rose Lagord 17140 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 97 13 94 assogaspart@gmail.com

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English :

EXPO %AB Large Formats %BB ? Artists Think Big!

From September 21 to 26, 2026, come discover a spectacular exhibition where artists from Charente-Maritime push the boundaries of their creativity with large-format works

L’événement Exposition Grands Formats Lagord a été mis à jour le 2026-08-17 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle