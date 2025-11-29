Exposition Gravures d’art bois et taille-douce

9 Rue de Laborde La Ferté-Vidame Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-11-29

L’Amusée, galerie d’art vous propose sur rendez-vous, un espace dédié à la gravure d’art, bois et taille-douce.

L’Amusée, galerie d’art vous propose sur rendez-vous, un espace dédié à la gravure d’art, bois et taille-douce. .

9 Rue de Laborde La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 79 86 61 94

English :

By appointment, L’Amusée art gallery offers you a space dedicated to art engraving, woodcutting and intaglio.

German :

L’Amusée, galerie d’art vous propose sur rendez-vous, un espace dédié à la gravure d’art, bois et taille-douce.

Italiano :

La galleria d’arte L’Amusée vi offre uno spazio dedicato all’incisione d’arte, all’incisione su legno e alla calcografia, solo su appuntamento.

Espanol :

La galería de arte L’Amusée le ofrece un espacio dedicado al grabado artístico, el grabado en madera y la calcografía, con cita previa.

L’événement Exposition Gravures d’art bois et taille-douce La Ferté-Vidame a été mis à jour le 2025-11-06 par OTs DU PERCHE