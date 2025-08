Exposition Gravures Gilbert Houbre, peintre, graveur Hôtel-Dieu, salle d’exposition temporaire Tournus

Exposition Gravures Gilbert Houbre, peintre, graveur Hôtel-Dieu, salle d’exposition temporaire Tournus samedi 27 septembre 2025.

Exposition Gravures Gilbert Houbre, peintre, graveur

Hôtel-Dieu, salle d’exposition temporaire 21 Rue de l’Hôpital Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-09-27

Présentation de plusieurs cycles de gravures, sur des thèmes variés, scène de genre, paysage, nature, portrait, des années 1980 à aujourd’hui.

Montrer par l’évolution des styles et des techniques, une ambition toujours aussi forte, à décrire par le trait, l’acide et l’aquatinte, le sentiment de ma présence au monde, des choses et des corps. .

Hôtel-Dieu, salle d’exposition temporaire 21 Rue de l’Hôpital Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté communication@tournus.fr

English : Exposition Gravures Gilbert Houbre, peintre, graveur

German : Exposition Gravures Gilbert Houbre, peintre, graveur

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition Gravures Gilbert Houbre, peintre, graveur Tournus a été mis à jour le 2025-07-29 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)