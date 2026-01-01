Exposition gravures Raymonde Pascaud Bibliothèque Colette Vivier Paris

Raymonde PASCAUD est née à Neuilly-sur-Seine le 28 mars 1931. Elle étudie la céramique, la sérigraphie et différentes techniques de décoration, au centre International de pédagogie de Sèvres, sous la direction de Monsieur Robert Lesbounit. Elle obtient également une bourse, auprès de l’Alliance française, pour étudier la gravure aux Pays-Bas. Diplômée le l’école des Beaux-arts de Paris en 1960, elle poursuit ses études à la faculté de médecine René Descartes en psychomotricité et commence une carrière auprès d’enfants handicapés mentaux, au centre Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP) de Paris. Elle continue sa voie en hôpital de jour, jusque dans les années 1992. Depuis sa retraite, Raymonde Pascaud se consacre à la peinture.

L’exposition à la bibliothèque Colette Vivier débute le 13 janvier 2026. Elle rassemble les premières gravures de l’artiste dans les années 50. Certaines sont réalisées avec la technique du burin sur cuivre. D’autres sont exécutées avec une matrice en bois sculptée au couteau japonais. Ses inspirations sont nombreuses. On passe de l’univers marin à des paysages bucoliques et des portraits.

Raymonde Pascaud, lectrice fidèle de Colette Vivier, a exposé en avril 2025 des huiles et des pastels très colorés et dynamiques. Elle nous propose en 2026 de découvrir une sélection parmi les gravures qu’elle a réalisées sur bois et sur cuivre.

Du mardi 13 janvier 2026 au samedi 31 janvier 2026 :

gratuit Tout public.

Bibliothèque Colette Vivier 6 rue Fourneyron 75017 Paris



