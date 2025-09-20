Exposition « Grégoire Nicolas Finez, artiste Yerrois du début du XXe siècle » Maison Caillebotte Yerres

Exposition « Grégoire Nicolas Finez, artiste Yerrois du début du XXe siècle » Maison Caillebotte Yerres samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Découvrez une exposition unique consacrée à l’oeuvre de Grégoire-Nicolas Finez.

Né en 1884 dans le Nord de la France, formé aux Beaux-Arts de Paris après avoir été élève de l’académie de Valenciennes, Grégoire-Nicolas Finez incarne une figure discrète mais passionnée du monde artistique du début du XXe siècle. Sa peinture, à la croisée de l’académisme, du naturalisme et d’une modernité discrète, nous livre un regard sur la vie quotidienne, les paysages de son enfance, du Paris d’avant-guerre, et les scènes populaires de Yerres – où il résidait.

Maison Caillebotte 8 Rue de Concy, 91330 Yerres, France Yerres 91330 Essonne Île-de-France 0180372061 http://www.maisoncaillebotte.fr Maison du XIXe siècle, présence du peintre Gustave Caillebotte entre 1875 et 1878. Ouvert de mi-mars à mi-novembre, du mardi au dimanche et jours fériés, de14 à 18h30. De mi-novembre à mi -mars, samedi, dimanche et jours fériés, de 14h à 18h.

© Collection privée