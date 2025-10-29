Exposition Guerre 14-18 place de Forbin La Barben

Exposition Guerre 14-18 place de Forbin La Barben mercredi 29 octobre 2025.

Exposition Guerre 14-18

Du 29/10 au 14/11/2025 le mardi, mercredi, vendredi et les week-ends de 10h30 à 12h et de 14h30 à 17h. place de Forbin Espace des Cèdres La Barben Bouches-du-Rhône

Début : Lundi 2025-10-29

fin : 2025-11-14

2025-10-29

A l’occasion de la commémoration de l’Armistice de la Première Guerre mondiale, découvrez cette exposition temporaire composée de nombreux documents et objets d’époque.

Avec la participation du Musée de la Mémoire militaire de Meyreuil. .

place de Forbin Espace des Cèdres La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 18 89

English :

To commemorate the end of world war 1, discover this temporary exhibition with many documents and items of this time.

German :

Anlässlich des Gedenkens an den Waffenstillstand des Ersten Weltkriegs entdecken Sie diese Sonderausstellung, die aus zahlreichen Dokumenten und Objekten aus der damaligen Zeit besteht.

Italiano :

In occasione della commemorazione dell’armistizio della Prima Guerra Mondiale, scoprite questa mostra temporanea con una grande quantità di documenti e oggetti dell’epoca.

Espanol :

Con motivo de la conmemoración del Armisticio de la Primera Guerra Mundial, descubra esta exposición temporal que reúne numerosos documentos y objetos de la época.

L’événement Exposition Guerre 14-18 La Barben a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de Tourisme du Massif des Costes