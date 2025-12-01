Exposition Guerre et Images l’imagerie populaire et la guerre Musée Au fil du Papier Pont-à-Mousson

Exposition Guerre et Images l’imagerie populaire et la guerre

Musée Au fil du Papier 13 rue Magot de Rogéville Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-13 14:00:00

fin : 2026-03-02 18:00:00

2025-12-13

Du 13 décembre au 2 mars, le musée municipal présente au public l’exposition Guerre et images l’imagerie populaire et la guerre

L’imagerie populaire s’impose comme un vecteur privilégié d’information et de mobilisation du public, tant lors du déclenchement de la guerre qu’au moment de sa commémoration. Les centres imagiers s’emparent alors du sujet et publient des images relatant les récits de batailles, mais aussi et surtout des jeux et des jouets en papier, destinés à sensibiliser les enfants à la guerre.

L’imagerie de Pont-à-Mousson contribue à cette ferveur, souvent empreinte de patriotisme, en diffusant, à travers les productions des ateliers Haguenthal et Vagné (père et fils), une importante quantité d’images consacrées à la thématique guerrière.

C’est ce sujet qu’aborde la nouvelle exposition du musée Au fil du Papier de Pont-à-Mousson plongez dans l’histoire de cette relation étroite entre la guerre et sa représentation, tout en explorant la manière dont l’imagerie populaire s’en empare et la transforme.Tout public

Musée Au fil du Papier 13 rue Magot de Rogéville Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 20 54 79 03 musee@villepam.fr

From December 13 to March 2, the municipal museum presents the exhibition Guerre et images: l’imagerie populaire et la guerre ( War and images: popular imagery and war )

Popular imagery was a key vector for informing and mobilizing the public, both when war broke out and when it was commemorated. Imaginative centers took up the subject, publishing not only images recounting battle stories, but also and above all paper toys and games designed to raise children’s awareness of war.

The Pont-à-Mousson imagery center contributed to this fervor, often imbued with patriotism, by distributing, through the productions of the Haguenthal and Vagné (father and son) workshops, a large number of images devoted to war themes.

This is the subject of the new exhibition at the Musée Au fil du Papier in Pont-à-Mousson: immerse yourself in the history of this close relationship between war and its representation, while exploring the way in which popular imagery seized upon it and transformed it.

