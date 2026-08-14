Informations pratiques

Guéthary

Exposition Guéthary Art

Terrasse Pierre Lious Guéthary Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 10:00:00

fin : 2026-08-15 14:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Guéthary Art 6e édition.

Expositions collectives d’Art sur la Terrasse de la Mer.

Dessins, peintures, photographies d’art et sculptures; découvrez les œuvres de plusieurs artistes de la région et d’ailleurs aux techniques et domaines variés. Une sélection qui changera un peu toutes les semaines pour vous faire connaître de nombreux univers créatifs tout le long de la saison dans un cadre idyllique face à l’océan. .

Terrasse Pierre Lious Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine guetart64210@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Guéthary Art

L’événement Exposition Guéthary Art Guéthary a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Pays Basque