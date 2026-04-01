Exposition Gueule d’or Au Melar dit Locmélar

Locmélar

Exposition Gueule d’or

Au Melar dit 8 place Saint-Mélar Locmélar Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-04-26

Histoire du syndicalisme-révolutionnaire dans le Brest d’avant-guerre.

Venez découvrir le vieux Brest comme vous ne l’avez jamais vu. Au travers des grandes grèves du début du XXe siècle et du talent de Kristen Foisnon.

Vernissage en musique avec Los Toucanos le dimanche 26 avril à 17h30.

Horaires Mercredi&jeudi 16h-22h. Vendredi 16h-23h. Samedi 10h-14h et 17h-21h. Dimanche 16h-22h. .

Au Melar dit 8 place Saint-Mélar Locmélar 29400 Finistère Bretagne +33 6 38 79 68 25

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English :

L’événement Exposition Gueule d’or Locmélar a été mis à jour le 2026-04-21 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX