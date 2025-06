Exposition: guillaume Cazenave – Hasparren 28 juin 2025 07:00

Pyrénées-Atlantiques

Exposition: guillaume Cazenave Médiathèque Pierre Espil Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28

fin : 2025-07-11

Date(s) :

2025-06-28

Guillaume Cazenave (1884-1937) connut un parcours personnel et artistique singulier. Amoureux dès son plus jeune âge du chant, son talent, son travail et sa ténacité le conduisit à être engagé à l’Opéra de Paris en 1912 et à se produire sur de nombreuses grandes scènes françaises. Son deuxième mariage, suite au décès prématuré de sa première épouse, le mena à s’installer à Alger. Durant toute sa carrière, il manifesta un attachement profond au Pays basque jusqu’à désirer être inhumé dans sa ville natale. Cette exposition conçue par la Commission Histoire de Hasparren ONDAREA retrace, à l’aide de photos, documents et objets rares et une présentation moderne, l’itinéraire remarquable de cette personnalité originaire de Hasparren. .

Médiathèque Pierre Espil

Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 70 16 83

English : Exposition: guillaume Cazenave

German : Exposition: guillaume Cazenave

Italiano :

Espanol : Exposition: guillaume Cazenave

L’événement Exposition: guillaume Cazenave Hasparren a été mis à jour le 2025-06-10 par Office de Tourisme Pays Basque