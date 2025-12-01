EXPOSITION GUIMET+ MONTPELLIER / CHINE Montpellier

Dans le cadre d’un partenariat noué avec le musée Guimet, plus grande collection nationale d’arts asiatiques d’Europe, le musée Fabre accueille une sélection de chefs d’œuvre qui permettront de s’immerger dans les cultures millénaires de la Chine.

Chaque Guimet+ présente une trentaine d’œuvres, ou ensembles d’œuvres, des collections du musée Guimet mises en lumière dans une scénographie immersive.

Après la Chine, Montpellier accueillera des objets d’autres aires culturelles l’Inde, le Japon et le monde himalayen.

Du 13 décembre 2025 au 1er novembre 2026

Musée Fabre / hôtel de Cabrières-Sabatier d’Espeyran .

39 Boulevard de Bonnes Nouvelles Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

As part of a partnership with the Musée Guimet, Europe?s largest national collection of Asian art, the Musée Fabre is hosting a selection of masterpieces that will immerse visitors in the millennia-old cultures of China.

German :

Im Rahmen einer Partnerschaft mit dem Musée Guimet, der größten nationalen Sammlung asiatischer Kunst in Europa, stellt das Musée Fabre eine Auswahl von Meisterwerken aus, die einen Einblick in die jahrtausendealte Kultur Chinas geben.

Italiano :

Nell’ambito di una collaborazione con il Musée Guimet, la più grande collezione nazionale europea di arte asiatica, il Musée Fabre ospita una selezione di capolavori che immergeranno i visitatori nelle culture millenarie della Cina.

Espanol :

En el marco de una colaboración con el museo Guimet, la mayor colección nacional de arte asiático de Europa, el museo Fabre acoge una selección de obras maestras que sumergirán a los visitantes en las culturas milenarias de China.

