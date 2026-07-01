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AGENDA · Gujan-Mestras

Exposition Gujan-Mestras

lundi 27 juillet 2026 · Gujan-Mestras

Exposition Gujan-Mestras

Informations pratiques

Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
lundi 3 août 2026
Adresse
Maison des Arts
Ville
33470 Gujan-Mestras
Département
Gironde
Tarif

Gujan-Mestras

Exposition

Maison des Arts Gujan-Mestras Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27
fin : 2026-08-03

Date(s) :
2026-07-27

Forêt et photographies du Fonds Badia

Horaires 10H00-12H00 ET 15H00-18H00

Entrée libre.   .

Maison des Arts Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 57 60 

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English : Exposition

L’événement Exposition Gujan-Mestras a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Gujan-Mestras

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