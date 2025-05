Exposition « Gustanais.ses & alréen.nes souvenirs des années 1950 et 1960 » – Auray, 26 mai 2025 07:00, Auray.

Morbihan

Exposition « Gustanais.ses & alréen.nes souvenirs des années 1950 et 1960 » Quai Martin Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-26

fin : 2025-09-30

Date(s) :

2025-05-26

Saint-Goustan n’a pas toujours été un port de plaisance prisé des touristes.

Dans les années 1950-1960, activités maraîchères ou commerciales, faune aquatique abondante et activité de pêche composaient le paysage de ce quartier particulier d’Auray.

Au travers d’une exposition photographique, des hommes et des femmes décrivent un quartier pauvre mais où les mots « solidarité » et « liberté » faisaient sens.

Proposée par le Services Archives Patrimoine de la Ville. .

Quai Martin

Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 18 32

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition « Gustanais.ses & alréen.nes souvenirs des années 1950 et 1960 » Auray a été mis à jour le 2025-05-20 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon