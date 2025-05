EXPOSITION GUSTAVE FAYET ET LE JAPON – Béziers, 19 juin 2025 07:00, Béziers.

Hérault

EXPOSITION GUSTAVE FAYET ET LE JAPON 2 rue Jeanne Jugan Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-19

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-06-19

Peintre et mécène, Gustave Fayet (1865–1925) puise dans l’art japonais une source d’inspiration majeure, visible dans sa collection et ses recherches artistiques.

Gustave Fayet (1865–1925), peintre, mécène et collectionneur, s’est passionné pour l’art japonais, une influence marquante dans son œuvre. Son intérêt pour l’Extrême-Orient se reflète dans une collection exceptionnelle, dévoilée ici pour la première fois. Cette fascination a également enrichi sa démarche artistique, nourrissant ses recherches sur les formes et les matières. .

2 rue Jeanne Jugan

Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 60

English :

Painter and patron of the arts Gustave Fayet (1865?1925) drew on Japanese art as a major source of inspiration, as can be seen in his collection and artistic research.

German :

Der Maler und Kunstmäzen Gustave Fayet (1865?1925) schöpfte aus der japanischen Kunst eine wichtige Inspirationsquelle, die in seiner Sammlung und seinen künstlerischen Forschungen sichtbar wurde.

Italiano :

Pittore e mecenate, Gustave Fayet (1865-1925) si ispirò all’arte giapponese come principale fonte di ispirazione, come testimoniano la sua collezione e la sua ricerca artistica.

Espanol :

Pintor y mecenas, Gustave Fayet (1865-1925) tuvo en el arte japonés una importante fuente de inspiración, como demuestran su colección y sus investigaciones artísticas.

