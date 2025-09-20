Exposition « Gustave Fayet et le Japon » Musée Fayet Béziers

Gustave Fayet et le Japon

Temps fort de la saison Fayet à Béziers, cette exposition présente la passion de Gustave Fayet pour l’art d’Extrême-Orient, fil rouge de sa double pratique de collectionneur et d’artiste. Au travers de pièces de sa collection d’estampes, de laques, de textiles, de sculptures bouddhiques, mais aussi de ses propres créations – céramiques, buvards, tissus, tapis -, le visiteur découvrira le goût prononcé de Fayet pour un Japon coloré auquel il emprunta formes et motifs.

Commissariat d’exposition : Stéphanie Trouvé, directrice des Musées de Béziers ; Roxelane Cicekli, directrice adjointe des Musées de Béziers ; Lucie Chopard, docteure en histoire de l’art ; Olivier Schuwer, coordinateur scientifique de la saison Fayet

Exposition du 19 juin au 31 octobre 2025

Ouverture du mardi au samedi de 11h à 18h

Musée Fayet 9 Rue du Capus, 34500 Béziers, France

