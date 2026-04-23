Exposition Guy Denning L’Urbatypik Galerie Associative Landerneau
Exposition Guy Denning L’Urbatypik Galerie Associative Landerneau vendredi 8 mai 2026.
Landerneau
Exposition Guy Denning
L’Urbatypik Galerie Associative 4 Rue Lafayette Landerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 14:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Guy Denning, une exposition exceptionnelle, un artiste international à L’URBATYPIK !
Figure incontournable de l’art urbain, Guy Denning a rejoint la Bretagne en 2007.
Vous avez probablement pu découvrir ses réalisations locales lors des évènements Crimes of minds en 2011/2012, Le Spote en 2021 du côté de Brest ou encore à La Vieille Ecole en 2023 du côté de Gouesnou.
Il crée en atelier, s’exprime dans la rue et s’expose en galerie à travers le monde.
Nous avons l’opportunité d’effectuer cette collaboration en exclusivité sur la pointe Bretonne, à Landerneau !
Le vernissage, ouvert à toutes et à tous, aura lieu le vendredi 8 mai 2026 à partir de 18h30.
Tout public.
La galerie est ouverte du jeudi au dimanche inclus de 14h00 à 18h00. .
L’Urbatypik Galerie Associative 4 Rue Lafayette Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 88 02 83 29
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English :
L’événement Exposition Guy Denning Landerneau a été mis à jour le 2026-04-23 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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