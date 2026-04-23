Exposition Guy Denning L’Urbatypik Galerie Associative Landerneau

Landerneau

Exposition Guy Denning

L’Urbatypik Galerie Associative 4 Rue Lafayette Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 14:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Guy Denning, une exposition exceptionnelle, un artiste international à L’URBATYPIK !

Figure incontournable de l’art urbain, Guy Denning a rejoint la Bretagne en 2007.

Vous avez probablement pu découvrir ses réalisations locales lors des évènements Crimes of minds en 2011/2012, Le Spote en 2021 du côté de Brest ou encore à La Vieille Ecole en 2023 du côté de Gouesnou.

Il crée en atelier, s’exprime dans la rue et s’expose en galerie à travers le monde.

Nous avons l’opportunité d’effectuer cette collaboration en exclusivité sur la pointe Bretonne, à Landerneau !

Le vernissage, ouvert à toutes et à tous, aura lieu le vendredi 8 mai 2026 à partir de 18h30.

Tout public.

La galerie est ouverte du jeudi au dimanche inclus de 14h00 à 18h00. .

L’Urbatypik Galerie Associative 4 Rue Lafayette Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 88 02 83 29

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English :

L’événement Exposition Guy Denning Landerneau a été mis à jour le 2026-04-23 par OT LANDERNEAU DAOULAS