EXPOSITION GUY PEROTTET Paraza
EXPOSITION GUY PEROTTET Paraza vendredi 12 septembre 2025.
EXPOSITION GUY PEROTTET
Rues du village Paraza Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-12
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-12
Le CLAP parazannais vous convie pour une exposition !
Découvrez les peintures de Guy Perottet et son bestiaire symbolique réalisées en linogravure réhaussées.
Vernissage le 12 septembre.
.
Rues du village Paraza 11200 Aude Occitanie +33 4 68 32 14 80 paraza.clap@gmail.com
English :
The CLAP parazannais invites you to an exhibition!
Discover Guy Perottet’s paintings and his symbolic bestiary, created using enhanced linocuts.
Opening on September 12.
German :
Der CLAP parazannais lädt Sie zu einer Ausstellung ein!
Entdecken Sie die Gemälde von Guy Perottet und sein symbolisches Bestiarium, die in gehobenem Linolschnitt ausgeführt wurden.
Vernissage am 12. September.
Italiano :
CLAP parazannais vi invita ad una mostra!
Scoprite i dipinti di Guy Perottet e il suo bestiario simbolico creato con linoleografie migliorate.
Inaugurazione il 12 settembre.
Espanol :
CLAP parazannais le invita a una exposición
Descubra las pinturas de Guy Perottet y su bestiario simbólico creado a partir de linograbados realzados.
Inauguración el 12 de septiembre.
L’événement EXPOSITION GUY PEROTTET Paraza a été mis à jour le 2025-08-19 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Corbières-Minervois