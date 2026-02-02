Exposition Guy Racine

Mers-les-Bains Somme

Début : 2026-02-06

fin : 2026-03-01

2026-02-06

Exposition des œuvres de Guy Racine.

La sirène picarde et l’univers de son créateur

Exposition visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

Rue Paul Doumer Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 50 08 46 serviceculturel@ville-merslesbains.fr

English :

Exhibition of works by Guy Racine.

La sirène picarde et l’univers de son créateur (The Picardy mermaid and its creator’s universe)

Exhibition on view during media library opening hours.

Free

