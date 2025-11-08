Exposition Gwenn Audic La Maison Rigolote Laval

Exposition Gwenn Audic

Début : 2025-11-08 14:30:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

La Maison Rigolote invite Gwenn Audic pour une exposition de ses oeuvres .

Paysages organiques naturels et charnels;

femmes, couleurs et corps en mouvement,

souffrance et délivrance,

fulgurance de la matière,

vérité de la chair. .

La Maison Rigolote 58 Ter Rue du Hameau Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 6 51 10 68 08 contact@aaa53.fr

English :

La Maison Rigolote invites Gwenn Audic for an exhibition of her work.

German :

Das Maison Rigolote lädt Gwenn Audic zu einer Ausstellung ihrer Werke ein .

Italiano :

La Maison Rigolote invita Gwenn Audic ad esporre le sue opere.

Espanol :

La Maison Rigolote invita a Gwenn Audic a una exposición de su obra.

