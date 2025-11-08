Exposition Gwenn Audic La Maison Rigolote Laval
Exposition Gwenn Audic La Maison Rigolote Laval samedi 8 novembre 2025.
Exposition Gwenn Audic
La Maison Rigolote 58 Ter Rue du Hameau Laval Mayenne
Début : 2025-11-08 14:30:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
2025-11-08
La Maison Rigolote invite Gwenn Audic pour une exposition de ses oeuvres .
Paysages organiques naturels et charnels;
femmes, couleurs et corps en mouvement,
souffrance et délivrance,
fulgurance de la matière,
vérité de la chair. .
La Maison Rigolote 58 Ter Rue du Hameau Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 6 51 10 68 08 contact@aaa53.fr
English :
La Maison Rigolote invites Gwenn Audic for an exhibition of her work.
German :
Das Maison Rigolote lädt Gwenn Audic zu einer Ausstellung ihrer Werke ein .
Italiano :
La Maison Rigolote invita Gwenn Audic ad esporre le sue opere.
Espanol :
La Maison Rigolote invita a Gwenn Audic a una exposición de su obra.
L’événement Exposition Gwenn Audic Laval a été mis à jour le 2025-10-21 par LAVAL TOURISME