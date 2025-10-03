Exposition Gyotaku « Poissons Péi : La Réunion lé là » de Luc Legendre Médiathèque François Mitterrand 97400 Saint-Denis

Exposition Gyotaku « Poissons Péi : La Réunion lé là » de Luc Legendre Médiathèque François Mitterrand 97400 Saint-Denis vendredi 3 octobre 2025.

Entrée gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T08:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

Fin : 2025-10-05T12:00:00 – 2025-10-05T15:00:00

Venez découvrir l’univers fascinant de Luc Legendre et la technique japonaise du Gyotaku, qui consiste à réaliser des empreintes de poissons ou de plantes à l’encre de seiche.

Un art ancestral né au Japon, entre mémoire des prises et respect de la mer nourricière, aujourd’hui revisité avec un regard péi.

Médiathèque François Mitterrand 97400 1 rue de l’Europe, 97400 SAINT DENIS Saint-Denis 97488 La Trinité La Réunion La Réunion +0262942888 https://lecturepublique.cinor.org/iguana/www.main.cls?surl=saint-denis

Ville de Saint Denis, Réunion ; Luc Legendre