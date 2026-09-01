Exposition « Habiller le silence », Isao Association Nayart Nay

Informations pratiques

Nay

Exposition « Habiller le silence », Isao

Association Nayart 22 Chemin de la Minoterie Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-09-27

« Habiller le silence, c’est habiller l’être, la part de mystère que l’artiste s’approprie pour apparaître aux yeux de ses semblables, sous les meilleurs auspices, attirant les regards, suscitant l’admiration d’un savoir-faire éloquent mais surtout l’émotion qui fait naître un désir silencieux qui ne dit pas son nom.

S’habiller pour être vu, pour se donner à voir… Isao murmure, chuchote à l’oreille quelques bribes explicatives : « Le tissu est mon ami, mon confident d’atelier ». Une conversation avec elle-même glisse dans l’introversion, dans le désir d’attirer autrui, peut-être même de le séduire par la beauté secrète de la matière, dans la maîtrise parfaite du geste de la pure technicienne qui dessine ses projets aériens par le rêve (…).

L’association Nayart a le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition « Habiller de silence » de ISAO le dimanche 27 septembre 2026, à 11h. .

Association Nayart 22 Chemin de la Minoterie Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 13 91 42 info@nayart.fr

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English : Exposition « Habiller le silence », Isao

L’événement Exposition « Habiller le silence », Isao Nay a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay