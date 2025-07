Exposition habitants discrets de la Vôge Xertigny

Exposition habitants discrets de la Vôge Xertigny lundi 8 septembre 2025.

Exposition habitants discrets de la Vôge

2 rue du canton de Firminy Xertigny Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-08 14:00:00

fin : 2025-09-25 18:00:00

Date(s) :

2025-09-08

Exposition des photos de M. Geoffrey JOLY.

« Je suis très attaché à mon territoire de vie qu’est la Vôge car elle regorge de paysages, de flore et de faune sauvage que l’on peut admirer si l’on est suffisamment patient, attentif et que l’on sait se fondre dans la nature.

Depuis toujours, je passe mon temps libre dehors, attiré par le sauvage, la rêverie et je suis admiratif de la beauté de la nature qui nous entoure.

A travers ces quelques photographies, je vous emmène avec moi en billebaude dans la Vôge, à la découverte de la faune discrète qui nous entoure.

Chaque photographie a été réalisée dans le plus grand respect du lieu et des êtres vivants. »

Venez découvrir ses photos à l’office de Tourisme du lundi au samedi.Tout public

0 .

2 rue du canton de Firminy Xertigny 88220 Vosges Grand Est +33 3 29 37 72 53

English :

Exhibition of photos by Geoffrey JOLY.

« I’m very attached to my home region, the Vôge, because it abounds in landscapes, wild flora and fauna that can be admired if you’re patient and attentive enough, and know how to blend in with nature.

I’ve always spent my free time outdoors, attracted by the wilderness, daydreaming and admiring the beauty of nature all around us.

With these photographs, I’d like to take you on a jaunt through the Vôge, to discover the discreet fauna that surrounds us.

Each photograph has been taken with the greatest respect for the place and its living creatures. »

Come and see his photos at the Tourist Office from Monday to Saturday.

German :

Ausstellung der Fotos von Herrn Geoffrey JOLY.

« Ich bin mit meinem Lebensraum, der Vôge, sehr verbunden, denn er ist reich an Landschaften, wilder Flora und Fauna, die man bewundern kann, wenn man geduldig und aufmerksam genug ist und sich mit der Natur zu verschmelzen weiß.

Seit jeher verbringe ich meine Freizeit draußen, angezogen von der Wildnis, dem Träumen und der Bewunderung für die Schönheit der Natur, die uns umgibt.

Mit diesen Fotografien nehme ich Sie mit auf einen Streifzug durch die Vôge, um die diskrete Tierwelt zu entdecken, die uns umgibt.

Jede Fotografie wurde mit größtem Respekt vor dem Ort und den Lebewesen gemacht »

Entdecken Sie seine Fotos von Montag bis Samstag im Tourismusbüro.

Italiano :

Mostra di fotografie di Geoffrey JOLY.

« Sono molto legato alla zona in cui vivo, il Vôge, perché abbonda di paesaggi, flora e fauna selvatiche che si possono ammirare se si è abbastanza pazienti e attenti e si sa come confondersi con la natura.

Ho sempre trascorso il mio tempo libero all’aria aperta, attratto dalla natura selvaggia, sognando e ammirando la bellezza della natura che ci circonda.

In queste fotografie, vorrei portarvi a spasso per il Vôge, alla scoperta della fauna discreta che ci circonda.

Ogni fotografia è stata scattata con il massimo rispetto per il luogo e le sue creature viventi

Venite a vedere le sue foto all’Ufficio del Turismo dal lunedì al sabato.

Espanol :

Exposición de fotos de Geoffrey JOLY.

« Estoy muy apegado a la zona donde vivo, el Vôge, porque abunda en paisajes, flora y fauna salvajes que se pueden admirar si se tiene la paciencia y la atención suficientes y se sabe mezclarse con la naturaleza.

Siempre he pasado mi tiempo libre al aire libre, atraído por la naturaleza salvaje, soñando despierto y admirando la belleza de la naturaleza que nos rodea.

En estas fotografías, me gustaría llevarle a dar un paseo por el Vôge, para descubrir la discreta vida salvaje que nos rodea.

Cada fotografía ha sido tomada con el mayor respeto por el lugar y sus seres vivos

Venga a ver sus fotos en la Oficina de Turismo de lunes a sábado.

L’événement Exposition habitants discrets de la Vôge Xertigny a été mis à jour le 2025-07-29 par OT EPINAL ET SA REGION