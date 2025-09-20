Exposition « Habitat et paysages, garants de la qualité du cadre de vie en Pyrénées Béarnaises » Village Saucède

Village Place de la mairie Saucède Pyrénées-Atlantiques

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la place de la mairie hébergera l’exposition Habitat et paysages, garants de la qualité du cadre de vie en Pyrénées béarnaises . Cette dernière lève le voile sur des qualités urbaines, paysagères et architecturales relativement bien préservées sur notre territoire et permet de comprendre, valoriser et promouvoir l’identité des Pyrénées béarnaises. Des brochures Architectures traditionnelles et Habitat du XXe siècle seront à la disposition des visiteurs. .

Village Place de la mairie Saucède 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 33 95

