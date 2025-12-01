Exposition Habité et submergé Galerie municipale Marennes-Hiers-Brouage
Galerie municipale 1 Place Chasseloup-Laubat Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Début : Lundi 2025-12-11
fin : 2025-01-31
2025-12-11
Exposition sur les enjeux de la submersion marine du territoire des marais de la Seudre.
Galerie municipale 1 Place Chasseloup-Laubat Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 04 36
English : Exhibition of paintings by Daniel Delvat
Exhibition on the challenges of marine submersion in the Seudre marshes.
