Exposition Habité et submergé Galerie municipale Marennes-Hiers-Brouage

Exposition Habité et submergé

Galerie municipale 1 Place Chasseloup-Laubat Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Exposition sur les enjeux de la submersion marine du territoire des marais de la Seudre.

English : Exhibition of paintings by Daniel Delvat

Exhibition on the challenges of marine submersion in the Seudre marshes.

