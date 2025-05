Exposition Habiter la Loire – Les Ponts-de-Cé, 5 juillet 2025 14:00, Les Ponts-de-Cé.

Maine-et-Loire

Exposition Habiter la Loire 13, rue Boutreux Les Ponts-de-Cé Maine-et-Loire

Début : 2025-07-05 14:00:00

fin : 2025-07-22 19:00:00

Restitution d’un projet d’éducation aux médias et à l’information réalisé avec des habitants et deux classes des Ponts-de-Cé, explorant les relations au fleuve, ses thématiques et les questions autour du thème “Habiter la Loire”. .

13, rue Boutreux

Les Ponts-de-Cé 49130 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 14 63 rivedarts@ville-lespontsdece.fr

