Exposition Habiter la mer par Guilleman Rouen

La Galerie l’Art des Marines organise une exposition qui présente le travail de Anne-Marie Guilleman Habiter la mer !

Cette exposition se tiendra du 4 au 30 avril 2026.

Habiter la mer !

Pour Anne-Marie Guilleman, la mer n’est jamais un simple paysage.

C’est un espace habité, vécu, observé, traversé, parfois depuis l’intimité d’un intérieur, parfois depuis la rudesse d’un quai ou la solitude du large.

Les œuvres présentées dans cette exposition sont attachées au temps qui s’écoule le jour, la nuit. Ce temps passe des villas ouvertes sur l’horizon, des appartements suspendus au-dessus des ports, aux navires immobiles ou en navigation.

De Cap Cod à la Norvège, de New York à Rotterdam, la mer relie des lieux, des âmes.

Un même regard traverse ces scènes celui d’une peinture qui joue avec la distance. Les intérieurs, calmes et lumineux, semblent contenir le monde maritime comme une présence silencieuse.

À l’inverse, les cargos monumentaux deviennent presque méditatifs, saisis dans une lumière qui varie en contraste et en intensité, de l’aube au crépuscule, du crépuscule à l’aube.

Anne-Marie Guilleman peint une mer contemporaine, humaine. Elle témoigne de son époque. .

