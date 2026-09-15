Exposition – Habiter le nom autrement Metz
mardi 15 septembre 2026 · Metz
Informations pratiques
Metz
Exposition – Habiter le nom autrement
1 Cité Universitaire Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-15 14:00:00
fin : 2026-09-18 18:00:00
Date(s) :
2026-09-15
C’est la rentrée pour la Galerie 0.15 // Essais Dynamiques !
Dans le cadre du 360 Festival et du village de rentrée, la galerie ouvre ses portes pour une courte exposition présentant les travaux d’étudiantes en Arts Plastique : Claire Peifer, Corinne de Héricourt et Gabrielle Jacques.Tout public
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1 Cité Universitaire Metz 57000 Moselle Grand Est
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English :
It’s back-to-school time at Galerie 0.15 // Essais Dynamiques!
As part of the 360 Festival and the Back-to-School Village, the gallery is opening its doors for a short exhibition featuring works by visual arts students: Claire Peifer, Corinne de Héricourt, and Gabrielle Jacques.
L’événement Exposition – Habiter le nom autrement Metz a été mis à jour le 2026-09-05 par AGENCE INSPIRE METZ
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