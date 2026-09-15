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Exposition – Habiter le nom autrement Metz

mardi 15 septembre 2026 · Metz

Exposition – Habiter le nom autrement Metz

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
1 Cité Universitaire
Ville
57000 Metz
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Metz

Exposition – Habiter le nom autrement

1 Cité Universitaire Metz Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-15 14:00:00
fin : 2026-09-18 18:00:00

Date(s) :
2026-09-15

C’est la rentrée pour la Galerie 0.15 // Essais Dynamiques !

Dans le cadre du 360 Festival et du village de rentrée, la galerie ouvre ses portes pour une courte exposition présentant les travaux d’étudiantes en Arts Plastique : Claire Peifer, Corinne de Héricourt et Gabrielle Jacques.Tout public
0  .

1 Cité Universitaire Metz 57000 Moselle Grand Est  

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English :

It’s back-to-school time at Galerie 0.15 // Essais Dynamiques!

As part of the 360 Festival and the Back-to-School Village, the gallery is opening its doors for a short exhibition featuring works by visual arts students: Claire Peifer, Corinne de Héricourt, and Gabrielle Jacques.

L’événement Exposition – Habiter le nom autrement Metz a été mis à jour le 2026-09-05 par AGENCE INSPIRE METZ

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