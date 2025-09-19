EXPOSITION – Habiter l’Ensemble, hier, aujourd’hui et demain. CAUE Var Toulon

EXPOSITION – Habiter l’Ensemble, hier, aujourd’hui et demain. CAUE Var Toulon vendredi 19 septembre 2025.

EXPOSITION – Habiter l’Ensemble, hier, aujourd’hui et demain. 19 et 20 septembre CAUE Var Var

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T11:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

L’exposition « Habiter l’Ensemble » du CAUE Var est composée de 20 photographies, posant un regard sensible sur 10 projets architecturaux à l’identité unique, singulière et commune dans des contextes urbains variés.

Le CAUE Var a fait appel à la photographe Charlotte Rochez qui nous propose un regard inédit sur ces logements collectifs du XXe siècle, des années 1950 à 2000.

A l’heure de la densification et de la préservation de nos sols vivants et de nos ressources, l’exposition nous interroge sur le « déjà-là » et son devenir, ainsi que sur nos façons de l’habiter. Comment concilier patrimoine et enjeux énergétiques ? Comment concilier intimité et vie collective ? Comment concilier normes, réglementations et créativité architecturale ?

Des médiations gratuites sont proposées sur simple demande pendant les horaires d’ouverture. Un livret créatif, prévu pour toute la famille, est à votre disposition pour rentrer dans les sujets de l’expo de manière ludique et créative.

Pour aller plus loin, le CAUE Var vous propose une immersion dans les années 70. Au programme : visite d’un appartement meublé des années 70

CAUE Var 26 Place Vincent Raspail, 83 000 Toulon Toulon 83000 Basse Ville Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’exposition « Habiter l’Ensemble » du CAUE Var est composée de **20 photographies**, posant un regard sensible sur **10 projets architecturaux** à l’identité unique, singulière et commune dans des …

Charlotte Rochez pour le CAUE Var