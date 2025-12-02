Exposition Habiter les Pyrénées Béarnaises Médiathèque de Laruns Laruns

Exposition Habiter les Pyrénées Béarnaises Médiathèque de Laruns Laruns mardi 2 décembre 2025.

Médiathèque de Laruns 18 Rue du Général de Gaulle Laruns Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-02 16:00:00

fin : 2025-12-03 18:00:00

2025-12-02

Comment habite-t-on les Pyrénées béarnaises ? Quels liens tissons-nous avec nos voisins, nos quartiers, notre paysage quotidien ? Et à quoi pourrait ressembler l’habitat de demain ? Autant de questions soulevées par l’exposition « Habiter les Pyrénées Béarnaises » imaginée à trois voix Le Pays d’Art et Histoire des Pyrénées béarnaises, la Médiathèque des Gaves et l’Espace Jéliote Centre national de la marionnette. Loin d’une vision figée ou patrimoniale au sens strict, cette exposition nous invite à regarder autrement nos maisons, nos villages, nos cohabitations. Des panneaux retracent l’histoire des modes de vie du Piémont aux vallées, tandis que des maquettes ludiques invitent petits et grands à imaginer leur propre maison avec des bûchettes Kapla mises à disposition. En fil rouge, une réflexion sensible comment vivrons-nous ensemble demain ? .

