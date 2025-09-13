Exposition « HAD TO DO IT » Galerie Bessaud Paris

Exposition « HAD TO DO IT » Galerie Bessaud Paris samedi 13 septembre 2025.

Du 13 septembre au 25 octobre, la Galerie Bessaud (Paris 12e) présente HAD TO DO IT, un group show qui réunit cinq artistes femmes autour d’une urgence commune : créer depuis et autour du corps féminin.

Le vernissage aura lieu le samedi 13 septembre à partir de 15h jusqu’à 19h.

Chacune offre une vision singulière du female gaze. Mur de 286 seins en céramique (Bulle Derouette), armoires à pharmacie transformées en retables autobiographiques (Megan Laurent), dessins nerveux au crayon noir sur fond rouge (Myriam Mechita), peintures et pastels allégoriques de la féminité et du vivant (Elisa Filomena), portraits photographiques de survivantes de violences, depuis la France à la République Démocratique du Congo (Anaïs Oudart, Prix Fuji 2024)… Venez découvrir l’exposition évènement de la rentrée !

Exposition ouverte à toutes et tous. Entrée gratuite sans réservation.

Du samedi 13 septembre 2025 au samedi 25 octobre 2025 :

samedi

de 14h00 à 18h00

jeudi, vendredi

de 14h00 à 19h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Galerie Bessaud 24bis Rue de Charenton 75012 Paris

contact@galeriebessaud.com