Exposition Hall of femmes Médiathèque intercommunale Les Voyageurs Mareuil-sur-Lay-Dissais

Exposition Hall of femmes

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars, la médiathèque Les Voyageurs accueille une exposition proposée par Les Huppes enjouées, un collectif de femmes mareuillaises.

Elles ont sélectionné 10 femmes contemporaines, connues et reconnues pour leur engagement, chacune dans leur domaine.

Du 2 au 16 mars, ces 10 femmes auront leur nom apposé sur des plaques dans 10 rues de Mareuil-sur-Lay-Dissais.

Et pendant tout le mois de mars, vous pourrez retrouver une exposition retraçant le parcours de ces 10 femmes. Cette exposition sera visible à la mairie de Mareuil-sur-Lay-Dissais et à la médiathèque Les Voyageurs.

Venez rencontrer Les huppes enjouées le samedi 7 mars à 11h à la médiathèque Les Voyageurs.

Les huppes enjouées échangeront avec vous sur la création de leur collectif et sur leur action en faveur de la visibilité des femmes dans l’espace public.

L’exposition Hall of femmes est visible du 3 au 31 mars 2026 aux heures d’ouverture de la médiathèque mardi et vendredi (15h30-19h), mercredi (10h-13h 14h-19h), samedi (10h-13h 15h-17h30). .

