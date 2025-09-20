Exposition « Hallucinations florales » Plateau des Poètes Béziers

Exposition « Hallucinations florales » Plateau des Poètes Béziers samedi 20 septembre 2025.

Exposition « Hallucinations florales » 20 et 21 septembre Plateau des Poètes Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Les Musées de Béziers présentent sur les grilles du Plateau des Poètes un florilège d’œuvres de Gustave Fayet. En harmonie avec l’environnement du parc, est abordé le thème des motifs floraux, véritables tourbillons de couleurs.

Musées de Béziers en partenariat avec MAGFF.

Exposition jusqu’au 31 décembre 2025

Gratuit – Tout public

Grilles du Plateau des Poètes

Plateau des Poètes 34500, Béziers Béziers 34500 Hérault Occitanie Parc à l’anglaise (XIXe siècle)

Inauguré en 1867, ce jardin « à l’anglaise » de 5 ha reste le poumon vert de la ville. Une campagne de restauration des monuments lui a récemment redonné son éclat.

Hallucinations florales

©MAGFF