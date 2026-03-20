Date et horaire de début et de fin : 2026-04-16 10:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Du mardi 7 avril au samedi 18 avril 2026, la MHT a le plaisir d’accueillir la nouvelle exposition temporaire du festival Handiclap : « Anamorphose : regards décalés ».L’anamorphose, c’est l’art de la déformation maîtrisée. Une image illisible à première vue, qui ne révèle son sens qu’à travers un angle précis. Ce jeu entre illusion et réalité interroge notre perception du monde : ce que nous voyons n’est pas toujours ce qui est. L’exposition invite à bouger, à jouer avec la réalité tout en faisant preuve de créativité pour imaginer un autre monde.Conçue en mixité avec des artistes en situation ou non de handicap, cette exposition est organisée par le festival Handiclap et l’APAJH 44.

Maison des Hommes et des Techniques (MHT) Île de Nantes Nantes 44200

02 40 08 20 22 http://www.maison-hommes-techniques.fr mht.nantes@wanadoo.fr 0240082022 https://www.maison-hommes-techniques.fr/exposition-temporaire-du-festival-handiclap-anamorphose-regards-decales/



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