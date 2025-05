Exposition Handiclap – Médiathèque du Pellerin Le Pellerin, 27 mai 2025 14:30, Le Pellerin.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-27 14:30 – 19:00

Gratuit : oui Tout public

S’inscrivant dans la programmation de la 38ème édition du Festival Handiclap, le service solidarité de la ville du Pellerin vous invite, du 28 mai au 26 juin, à découvrir les œuvres d’artistes, valides et en situation de handicap, lors d’une exposition collective à la médiathèque George-Sand. Depuis ses débuts, le festival Handiclap, piloté par l’APAJH44, favorise la rencontre des publics et l’inclusion des personnes porteuses d’un handicap par l’expression artistique.Avec cet objectif d’accessibilité de la culture par tous et pour tous, le festival fédère autour de lui des associations, des personnes et des organismes partageant cette aspiration. En ce sens, depuis de nombreuses années, le Centre Communal d’Action Sociale du Pellerin partage les valeurs d’Handiclap et intègre sa programmation avec l’organisation d’une belle exposition d’artistes locaux. Exposition à la médiathèque du 28 mai au 26 juin Dans cette exposition collective, vous pourrez découvrir le travail de cinq artistes exposants : Véronique Murail (sculpture et peinture à l’huile), Catherine Sezeur (peinture), Sylvie Compère (encre), Mathieu Le Grévèse (pastel) et Mélanie Ringeard (figurines), ainsi qu’une peinture collective réalisée par les patients du Centre médico-psychologique (CMP) Les Pibales du Pellerin et des peintures ou sculptures réalisées par des résidents de la résidence Simon- Ringeard, mais aussi de Respir’Action de Saint-Viaud/La Montagne.? Vernissage le mardi 3 juin à 18hà la médiathèque George-Sand du Pellerin

Médiathèque du Pellerin Le Pellerin 44640

02 51 79 81 90 https://mediatheque.ville-lepellerin.fr/ mediatheque@ville-lepellerin.fr