Exposition Happy Show

25 Rue du Commerce Tours Indre-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – EUR

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Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-01 14:00:00

fin : 2026-08-30 19:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Et si on retournait le tableau ? Avec Happy Show, l’Hôtel Goüin invite à découvrir l’art urbain depuis son point de vue le plus inattendu l’atelier. Cette exposition collective déplace le regard des murs de la ville vers les gestes, les outils et les imaginaires qui précèdent leur apparition.

Et si on retournait le tableau ? Avec Happy Show, l’Hôtel Goüin invite à découvrir l’art urbain depuis son point de vue le plus inattendu l’atelier. Cette exposition collective déplace le regard des murs de la ville vers les gestes, les outils et les imaginaires qui précèdent leur apparition. 3 .

25 Rue du Commerce Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

How about turning the painting upside down? With Happy Show, Hôtel Goüin invites us to discover urban art from its most unexpected vantage point: the studio. This group show shifts our gaze from the city’s walls to the gestures, tools and imaginations that precede their appearance.

L’événement Exposition Happy Show Tours a été mis à jour le 2026-03-24 par Conseil Départemental 37