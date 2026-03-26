Exposition Happy Show Tours
Exposition Happy Show Tours mercredi 1 avril 2026.
Exposition Happy Show
25 Rue du Commerce Tours Indre-et-Loire
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-01 14:00:00
fin : 2026-08-30 19:00:00
Date(s) :
2026-04-01
Et si on retournait le tableau ? Avec Happy Show, l’Hôtel Goüin invite à découvrir l’art urbain depuis son point de vue le plus inattendu l’atelier. Cette exposition collective déplace le regard des murs de la ville vers les gestes, les outils et les imaginaires qui précèdent leur apparition.
Et si on retournait le tableau ? Avec Happy Show, l’Hôtel Goüin invite à découvrir l’art urbain depuis son point de vue le plus inattendu l’atelier. Cette exposition collective déplace le regard des murs de la ville vers les gestes, les outils et les imaginaires qui précèdent leur apparition. 3 .
25 Rue du Commerce Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
How about turning the painting upside down? With Happy Show, Hôtel Goüin invites us to discover urban art from its most unexpected vantage point: the studio. This group show shifts our gaze from the city’s walls to the gestures, tools and imaginations that precede their appearance.
L’événement Exposition Happy Show Tours a été mis à jour le 2026-03-24 par Conseil Départemental 37
Prochains événements à Tours (Indre-et-Loire)
- Détours de sciences Conférence de Jean Jouzel Tours — 26 mars 2026
- TU ME RECONNAIS ? + PÉROKÉ Tours — 26 mars 2026
- Elie zoé + Zoé Heselton + Amande Tours — 27 mars 2026
- Voir le loup Tours — 28 mars 2026
- Visite commentée · breaking free Tours — 28 mars 2026