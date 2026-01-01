Exposition – happYness? Centre Paris Anim’ Beaujon PARIS

Du 28 janvier au 14 février 2026 à 20h

Au Centre Paris Anim’ Beaujon (Paris 8e)

Vernissage le 28 janvier 2026 à 18h

HAPPYNESS? — Petits théâtres mémoriels réunit deux ensembles d’œuvres qui dialoguent comme deux dimensions d’un même monde. Toutes éditées sur plexiglass, elles explorent la tension entre surface brillante et profondeur sensible.

D’un côté, les compositions infographiques, nées de l’expérience du confinement, prennent la forme de « petits théâtres du bonheur » : transats immobiles, plages désertes, murs tapissés de motifs éclatants, soleils trop pleins. Issues d’un temps où le dehors était devenu une scène inaccessible, ces images évoquent un monde lumineux et ludique tenu à distance par des frontières invisibles. La joie y semble prête à surgir sans jamais se réaliser, comme un décor trop parfait, un souvenir trop brillant. Derrière l’éclat affleure l’inquiétude, derrière l’ironie se glisse la mémoire.

En regard, les pastels gras ouvrent un territoire plus intérieur et plus habité. Architectures flottantes, portes sombres et reflets instables dessinent un paysage en transformation.

La montée des eaux y devient la métaphore d’un univers protecteur qui s’efface lentement, dans une traversée silencieuse où la mémoire descend pour mieux se reformer.

Le titre HAPPYNESS?, volontairement déformé par un Y agrandi, agit comme une faille entre apparence et profondeur, entre éclat et fragilité.

L’exposition traverse ainsi deux mondes — extérieur et intérieur — pour raconter l’enchantement fragile et le désenchantement poétique d’un monde qui s’abîme, pris dans son propre reflet d’images « instagrammables ».

_________________________________________________________

Artiste – Talya Kahn



Exposition solo de Talya Kahn ; Crédits : Talya Kahn

Autodidacte formée à l’École du Paysage de Versailles, Talya Kahn inscrit sa pratique dans un dialogue constant entre couleur, espace et mémoire. Son regard s’est façonné au fil des jardins, des architectures rêvées, des villes traversées, des vastes paysages comme des espaces clos. Plages, déserts, forêts ou intérieurs silencieux s’impriment comme des traces persistantes, devenant des réservoirs d’images.

Après plusieurs années consacrées à la mosaïque, à la céramique murale et au design sur porcelaine, elle élargit son geste aux compositions infographiques, mêlant photographie, dessin, pastel, peinture, motif et collage digital. Ses séjours au Brésil, au Mexique et aux États-Unis nourrissent une sensibilité chromatique où dialoguent le modernisme, la puissance architecturale et la couleur émotionnelle de Barragán, la liberté décorative du motif héritée de Matisse, ainsi que des atmosphères suspendues proches du surréalisme.

Ses œuvres prennent la forme de petits théâtres mémoriels : scènes ludiques et fragiles, où l’éclat révèle une inquiétude discrète et où mémoire et imaginaire se superposent.

Instagram de l’artiste

» Dans mes tableaux, je crée des petits théâtres où l’éclat révèle ce qui vacille ou qui échappe. »

Du mercredi 28 janvier 2026 au samedi 14 février 2026 :

gratuit

Entrée libre

Tout public.

Date(s) :

Centre Paris Anim’ Beaujon 208, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS

https://ebeaujon.org/evenements/expositions/ +33153530699 info@ebeaujon.org



