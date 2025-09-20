Exposition « Harimaguadas » au château de Bressuire Château de Bressuire Bressuire

Exposition « Harimaguadas » au château de Bressuire 20 et 21 septembre Château de Bressuire Deux-Sèvres

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Le château accueille l’exposition de peintures et sculptures « Harimaguadas » d’Octavio del Toro

Originaire des Îles Canaries, cet artiste rend un bel hommage à ces figures féminines qui ont souvent incarné un lien entre le monde terrestre et le monde spirituel.

Architecture militaire médiévale. Première mention du château en 1029. Le château appartient à la famille des Beaumont-Bressuire du XIe siècle jusqu'au début du XVIe siècle. Le château fort avec douves et murailles a été récemment rénové. Le logis en son centre est néo-gothique (partie visitable en jours d'exposition).

© Ville de Bressuire