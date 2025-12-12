Exposition Harmington, une vie de magicien Quartier Bel Air Port-Lesney

Exposition Harmington, une vie de magicien

Début : 2026-01-06

fin : 2026-02-14

Du 6 janvier au 14 février 2026, à la médiathèque de Bel Air plongez dans l’univers captivant d’Harmington, célèbre illusionniste du XIXème siècle au théâtre Robert-Oudin devenu un personnage incoutournable du patrimoine culturel local.

‘’Comme tout Art progresse à notre Epoque, j’ai mis la prestidigitation au niveau des Sciences et de l’Industrie et marche de pair avec le Progrès.” Harmington

Exposition en accès libre pendant les horaires d’ouverture de la médiathèque.

Vernissage le vendredi 9 janvier 2026 à 18h30.

Entrée libre.

Plusieurs classes du Val d’Amour auront également l’occasion de découvrir l’exposition dans le cadre du cycle magie.

Quartier Bel Air Médiathèque du Val d'Amour (Bel-Air) Port-Lesney 39330 Jura

